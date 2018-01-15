Moussa Sow, Bursaspor'a imzayı attı

Sow: \"Bu formayı giymek benim için mutluluk\"

Başkan Ali Ay: \"Bizi tercih etti\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü, Moussa Sow ile sözleşme imzaladı. Sow ise, \"Burada olmaktan mutluyum. Bu formayı giyebilmek benim için mutluluk\" dedi

Bursaspor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri Al Ahli takımından 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Senegalli forvet oyuncusu Moussa Sow ile sözleşme imzaladı. Özlüce Tesisleri\'nde kalabalık bir taraftar topluluğunun katıldığı imza töreni öncesi toplantı salonunun üzerinden salona bakan Sow, taraftarların istemesi üzerine üçlü çektirdi. Taraftarların ilgisinin her geçen sürede artması nedeniyle imza töreni havanın güneşli olması nedeniyle Kış Bahçesine alındı. Yer değişikliği nedeniyle imza töreni 30 dakikalık bir gecikme ile yapılabildi.

BAŞKAN ALİ AY: \"BİZİ TERCİH ETTİ\"

İmza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile Moussa Sow katıldı. Sow\'u, teknik direktör Paul Le Guen ve taraftarların da çok istediğini belirten Başkan Ali Ay, \"Biz sezon sonuna kadar kiraladık. Ama sezon sonunda kendisi iyi performans gösterir, beğenirsek devam kararı alırız. Öncelikle bizi tercih ettiği için Sow\'a teşekkür ediyorum. Başka kulüplerde istedi ama o karekter örneği gösterdi ve bizi tercih etti. Hepimiz kendisini golleri ve rövatalarıyla hatırlıyoruz. İnşallah Bursa\'da devam eder ve takımımızı üst sırala taşır. Camiamıza hayırlı olsun\" dedi.

SOW: \"BU FORMAYI GİYMEK BENİM İÇİN MUTLULUK\"

Bursaspor\'un yeni forveti Moussa Sow, \"Burada sizinle birlikte olmak büyük keyif umarım güzel şeyler katarım yeni umut katarım burada olmaktan mutluyum. Bu formayı giyebilmek benim için mutluluk\" dedi. Ardından Mousso Sow ile 6 aylık kiralık sözleşmeye imza atıldı.

\"HEDEFİM TAKIMA BİR ŞEYLER KATABİLMEK\"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moussa Sow, \"Benim öncelikli hedefim takıma bir şeyler katabilmek. Atacağım golleri ileride göreceksiniz. Kalabalık olarak beni karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Eski takımımla birlikte Bursaspor\'a karşı oynamıştım. Umarım bizi desteklemeye devam ederler\" ifadelerini kullandı.

\"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA HAZIR DEĞİLİM\"

Antrenmana ihtiyacı olduğunu belirten Sow, Gençlerbirliği maçı ve Bursaspor tercihi içinse şunları söyledi:

\"Yarınki maçla ilgili hocamızla görüşmemiz lazım. Bu maça hazır değilim. Antrenmana ihtiyacım var. Bir sonraki maçta hazır olurum. Bursaspor\'daki proje ilgilimi çekti. Kulübün beni istediğini biliyordum. 1 dakika bile düşünmedim. Görüşmelerde olumlu geçti. Telefonla Le Guen ile birkaç kez görüştüm. Hocamızın beni takımda istemesi önemliydi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntüler

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