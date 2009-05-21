Mourinho'ya Real Madrid kancası...

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'i şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun peşinde olduğu ileri sürüldü.



İspanyol basınında yer alan haberlerin ardından İtalyan spor gazeteleri de Real Madrid'in Mourinho'yu ikna için bastırdığını, konunun bir hafta içinde netleşeceğini yazdı.



Inter Başkanı Massimo Moratti ise, "İspanya'daki haberler bize de ulaştı. Fakat Mourinho bana Inter'den ayrılmayacağını söyledi. Gerisini ona sorun" dedi.



Moratti, "Ben teknik direktörümüzün sözlerine güvenmek istiyorum. Kendisi ciddiyetini ve sözünün eri olduğunu göstermiş bir insandır. İtalya'da binbir baskı altında, kendisi için yepyeni bir ortamda şampiyon olmak kolay değildi. Ancak teknik direktörümüzün gayretleriyle ekibimiz en kritik anlarda bile sağlam bir performans sergilemeyi başardı" diye konuştu.



Inter'de sezon başına 9,5 milyon Euro alan Mourinho'nun Mavi-siyahlı kulüple sözleşmesi normalde 2011 yılında sona eriyor. Ancak sözleşmedeki bir madde, Mourinho'ya ilk sezonu tamamlamasının ardından dilerse 5-6 milyon Euro tazminat ödeyerek, Milano ekibini bırakma hakkını da tanıyor. Mourinho'nun bu maddeden hareketle Real Madrid'in teklifini değerlendirmek için zaman istemiş olduğu da iddia edildi.



Mourinho, üç hafta önce yaptığı açıklamada, "Eğer Moratti beni göndermek istemezse, yüzde 100 Inter'de kalacağım" diye konuşmuştu.

