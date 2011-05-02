T24 LogoT24 Logo
Spor

MOURİNHO'YA BİR TEPKİ DE HİTZFELD'DEN  ANKARA (A.A)

02 Mayıs 2011 17:47

-MOURİNHO'YA BİR TEPKİ DE HİTZFELD'DEN  ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - İsviçre Milli Takımının Alman teknik direktörü Ottmar Hitzfeld da, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'yu Barcelona'ya karşı oynattığı futbol nedeniyle eleştirdi. Hitzfeld, Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, ''Mourinho'nun sadece rakibi provoke etmeye ve oyununu mahvetmeye yönelik yıkıcı yöntemlerinin işe yaramamasından memnunum. Bu tarz bir oyun, Real'in taleplerini karşılamıyor. Bu Real Madrid için utançtır ve efsanevi kulübün imajını zedeler'' dedi. Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü Hitzfeld, Mourinho'yu kişisel olarak da sevmediğini söyledi. ''Onunla UEFA seminerlerinde tanıştım. Bence tavrı imajına uyuyor'' diye konuşan Hitzfeld, Mourinho'yu ''Kibirli, kendini beğenmiş ve kaba biri'' olarak nitelendirdi. Jose Mourinho'nun Barcelona maçlarında Real Madrid'e oynattığı savunma ağırlıklı oyun tarzı, birçok spor adamının tepkisini çekmişti. (İNT-OK-ECN)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24