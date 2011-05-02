-MOURİNHO'YA BİR TEPKİ DE HİTZFELD'DEN ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - İsviçre Milli Takımının Alman teknik direktörü Ottmar Hitzfeld da, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'yu Barcelona'ya karşı oynattığı futbol nedeniyle eleştirdi. Hitzfeld, Alman Kicker dergisine yaptığı açıklamada, ''Mourinho'nun sadece rakibi provoke etmeye ve oyununu mahvetmeye yönelik yıkıcı yöntemlerinin işe yaramamasından memnunum. Bu tarz bir oyun, Real'in taleplerini karşılamıyor. Bu Real Madrid için utançtır ve efsanevi kulübün imajını zedeler'' dedi. Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü Hitzfeld, Mourinho'yu kişisel olarak da sevmediğini söyledi. ''Onunla UEFA seminerlerinde tanıştım. Bence tavrı imajına uyuyor'' diye konuşan Hitzfeld, Mourinho'yu ''Kibirli, kendini beğenmiş ve kaba biri'' olarak nitelendirdi. Jose Mourinho'nun Barcelona maçlarında Real Madrid'e oynattığı savunma ağırlıklı oyun tarzı, birçok spor adamının tepkisini çekmişti. (İNT-OK-ECN)