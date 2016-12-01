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Spor

Mourinho'ya ağır fatura

West Ham United maçında su şişesini tekmeleyen Jose Mourinho, bu sezon ikinci kez men cezası aldı

01 Aralık 2016 12:47

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verdi.

İngiltere Premier Lig'de pazar günü oynanan ve 1-1 berabere sona eren West Ham United maçında, Paul Pogba'nın sarı kart görmesinin ardından saha kenarında su şişesini tekmeleyen Mourinho'nun hakem Jon Moss tarafından tribüne gönderilmesini görüşen federasyon, Portekizli teknik adama 1 maç men ve 16 bin sterlin para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mourinho, Old Trafford Stadı'nda bugün West Ham United ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Deneyimli teknik adam, bu sezon Liverpool-Manchester United maçının hakemi Anthony Taylor hakkındaki demeçleri ile golsüz berabere sona eren Burnley karşılaşmasında yaptığı itirazların ardından 1 maç men ve 58 bin sterlin para cezası almıştı.

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