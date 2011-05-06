-MOURİNHO'YA 5 MAÇ VE PARA CEZASI ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 5 maç ceza verdi. UEFA Disiplin Komitesi'nin açıklamasında, Mourinho'nun 27 Nisan'daki maçtan sonraki açıklamalarının ''uygunsuz'' bulunduğu ve Portekizli teknik adamın ayrıca 50 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Barcelona ile oynanan rövanş maçında takımının başında sahaya çıkmayan Mourinho'nun, bir maçlık cezası da tecil edildi. Böylece Portekizli teknik adam, 3 maç daha takımının başında yer alamayacak. Bu arada Real Madrid kulübü, cezaya itiraz edeceğini bildirdi. Santiago Bernabeu'da oynanan Barcelona'nın 2-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında hakeme tepki göstermesi nedeniyle kırmızı kartla tribüne yollanan Mourinho, karşılaşma sonrasında da UEFA'nın Barcelona'yı kolladığını ve Katalan ekibini finale çıkartacaklarını öne sürmüştü.