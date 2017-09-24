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Spor

Mourinho'nun yeni gözdesi Mesut Özil!

Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

24 Eylül 2017 14:25

İngiltere Premier Lig'de 2 sezondur Manchester United'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Jose Mourinho'nun Arsenal forması giyen Mesut Özil'i istediği ileri sürüldü.

İngiliz gazetesi Mirror'da yer alan habere göre Mourinho, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Türk asıllı Alman yıldızın transferinin gerçekleşmesini yönetimden istedi. 

Camia ve taraftarla son zamanlarda sorun yaşayan Mesut, bu sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de 4 maça çıkmasına karşın gol ve asist kaydedemedi.

Öte yandan Alman futbolcu, Arsenal formasıyla çıktığı 165 maçta 32 gol ve 57 asist rakamlarıyla oynadı.

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Mesut ÖzilArsenalManchester UnitedtransferJose Mourinho

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