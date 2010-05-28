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Spor

Mourinho'nun tazminatı 8 milyon euro

İspanya'nın Real Madrid takımı, Portekizli teknik direktörü almak için İnter'e 8 milyon euro tazminat ödedi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - İspanya'nın Real Madrid takımı, Portekizli teknik direktörü almak için Inter'e 8 milyon euro tazminat ödedi.
 

İspanyol basını, bugün Milano'ya giderek İnter başkanı Massimo Moratti ile görüşen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in anlaşma sağladığını ileri sürdü. Mourinho'nun tazminatı olarak daha önceden 16 milyon euro isteyen Moratti'yi 8 milyon euroya ikna ettiği belirtilen Perez'in, kesin anlaşma sağlayarak Madrid'e geri döndüğü belirtildi.


Mourinho ile sezon başına 10 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid'in Pazartesi günü Portekizli teknik adamı basına tanıtacağı bildirildi.

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