Mourinho'nun Manchester United kariyeri çok 'farklı'

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin 4-0 kazandığı dokuzuncu hafta mücadelesinin, Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'da 'farklı' bir yeri oldu.

İki kez teknik direktörlük görevine geldiği ve üçü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa sevinci yaşadığı Stamford Bridge Stadı'na bu kez Manchester United teknik direktörü olarak dönen Jose Mourinho, Premier Lig kariyerinin en farklı mağlubiyetini almaktan kurtulamadı.

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, ilk dakikasında Pedro'nun golüyle üstünlüğü yakaladığı Manchester United maçını Cahill, Hazard ve Kante'nin golleriyle farklı kazanırken, eski teknik direktörüne de ağır bir yenilgi tattırdı.

Barcelona da 5-0'ı yaşatmıştı

53 yaşındaki Portekizli teknik adam, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010 yılında aldığı 5-0 yenilginin ardından kariyerinin en farklı mağlubiyetiyle sahadan ayrıldı.



Mourinho'nun görev yaptığı Madrid temsilcisi ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Barcelona arasında 2010 yılının kasım ayında oynanan "El Clasico" maçında Mourinho ve takımı hezimet yaşamıştı.



Katalan ekibin stadında oynanan mücadeleyi Xavi, Pedro, David Villa (2) ve Jeffren'in golleriyle Barcelona 5-0 kazanmıştı.