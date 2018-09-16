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Spor

Mourinho'nun gözü Mesut'ta

Manchester United olası bir ocak ayı transferine hazırlanıyor

16 Eylül 2018 16:12

İngiliz basınındaki iddialara göre Jose Mourinho, Mesut Özil'in durumunu takip ediyor ve ocak ayında transfer teklifine hazırlanıyor.

İngiliz basınından Express'in pazar sayısındaki habere göre, İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun takibinde.

Her ne kadar Arsenal teknik direktörü Unai Emery ve Mesut iddiaları reddetse de sezon başından beri ikili arasında işlerin iyi  gitmediği İngiliz basınınca haberleştirilirken, Mourinho'nun gelişmeleri takip ettiği, olası bir ocak transferine hazırlandığı iddia edildi.

Yaz transfer sezonunda çalkantılı günler geçiren ve rakiplerine oranla sessiz kalan Manchester United'da  Fred, Diego Dalot ve  Lee Grant transferleri yapılmıştı. Mourinho'nun takıma bir stoper takviyesi yapmak istediği, fakat bunun yönetim tarafından onaylanmadığı da öne sürülmüştü.

Türk asıllı 10 numara Mesut ile Portekizli teknik adam daha önce La Liga ekibi Real Madrid'de beraber çalışmışlardı.

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