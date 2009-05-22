Mourinho'nun gözdesi Carvalho



İtalya Serie A Şampiyonu Inter'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, eski öğrencisi Carvalho'yu Inter'e istiyor.



Inter'i bu sezon şampiyon yaparak, mavi-siyahlı takımı üst üste 4. kez, toplamda da 17. şampiyonluğuna ulaştıran başarılı teknik direktör, vatandaşı ve Porto ile Chelsea'den eski öğrencisi olan Ricardo Carvalho'yu Inter'e transfer etmeyi hedefliyor.



Jose Mourinho, Carvalho'nun dünyadaki en iyi defans oyuncalarından biri olduğunu belirterek, ''Geçen yıl onu almak imkansızdı. Fakat şimdi bunu yeniden düşünebilirim'' diyerek, transfere göz kırptı.



Mourinho'nun, Porto'yu çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Carvalho, hocasının isteğiyle 2004 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. 30 yaşındaki başarılı futbolcu ''Maviler'' ile 2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı.



Öte yandan, İtalya'da sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmasıyla, transfer piyasasındaki dedikodular hızla yükselmeye devam ediyor. Inter'in başarılı sağ kanat oyuncusu Maicon, hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanlayarak, ''Bana her şeyimi Inter verdi. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Inter ile Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum'' diye konuştu.



