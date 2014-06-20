Mourinho'lu Chelsea Soma’ya destek için geliyor

İngiltere’nin büyük kulüplerinden Chelsea, maden faciasının meydana geldiği Soma’ya destek için Türkiye’de dostluk maçı yapacak.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, büyükelçilik resepsiyonunda açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili konuşan Büyükelçi Moore, "Soma'daki trajediden etkilenenlere en iyi dileklerimizi gönderiyoruz" dedi.

Richard Moore, İngiliz futbol takımı Chelsea’nın Soma’ya destek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Moore, "Chelsea, Ağustos ayında İstanbul'da dostluk maçı yapacak" dedi.

Chelsea’nın hangi takımla dostluk maçı yapacağı henüz belli değil.

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