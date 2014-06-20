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Dünya

Mourinho'lu Chelsea Soma’ya destek için geliyor

Chelsea, Ağustos ayında İstanbul'da Soma için dostluk maçı yapacak

20 Haziran 2014 09:12

İngiltere’nin büyük kulüplerinden Chelsea, maden faciasının meydana geldiği Soma’ya destek için Türkiye’de dostluk maçı yapacak.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, büyükelçilik resepsiyonunda açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili konuşan Büyükelçi Moore, "Soma'daki trajediden etkilenenlere en iyi dileklerimizi gönderiyoruz" dedi.

Richard Moore, İngiliz futbol takımı Chelsea’nın Soma’ya destek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Moore, "Chelsea, Ağustos ayında İstanbul'da dostluk maçı yapacak" dedi.

Chelsea’nın hangi takımla dostluk maçı yapacağı henüz belli değil.

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