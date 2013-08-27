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Spor

Mourinho'dan Rooney'e: En fazla 48 saat daha bekleyebiliriz

Chealse'nin Teknik adamı Jose Mourinho, transfer gündeminde olan Wayne Rooney'e kararını vermesi için baskı yapıyor

27 Ağustos 2013 14:12

Transfer döneminin sona ermesine çok az bir zaman kaldı ve Chelsea'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United'ın golcüsü Wayne Rooney'nin transferi konusunda sabrı sınanmakta. Mourinho'nun isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılma isteğini dile getiren futbolcu için Londa Kulübü iki defa resmî teklifte bulunmuştu, fakat bu teklifler kabul edilmemişti.

tr.eurosport.com'da yayımlanan habere göre, yaklaşık 1 aydır gündemde olmasına rağmen transferin gerçekleşmemesi Jose Mourinho'nun canını sıkmış olacak ki Portekizli çalıştırıcı, Manchester United ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından şunları söyledi: "Bu hikayeyi biz başlatmadık. Birisi çıktı ve açık açık 'Ben Chelsea'ye gitmek istiyorum United'da kalmak istemiyorum' dedi. Biz takımlarında mutlu olan iyi futbolcuları transfer etmek için çıldırmıyoruz. Bence Rooney artık ya ayrılmak istediğini veya kalmak istediğini kesin bir dille söylemeli.

En fazla 48 saat daha bu durumu bekleyebiliriz. O gerçek bir profesyonel bize karşı da iyi performans sergiledi. Bize kararını söylemesi lazım. Eğer kalmak istiyorsa teşekkür eder bu kararına da saygı gösteririz."

İngiliz basınındaki iddialara göre eğer Wayne Rooney transferi gerçekleştirmezse Chelsea kadrosunu Samuel Eto'o ile güçlendirecek.

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