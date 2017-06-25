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Spor

Mourinho'dan Ronaldo'ya veto; Kane ve Morata'yı istiyor!

Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo ikilisi, 2010-13 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı

25 Haziran 2017 16:13

Yönettiği Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de sezonu 69 puanla 6. sırada kapatan Jose Mourinho'nun, Real Madrid'den ayrılması ve İngiliz ekibe transferi gündemde olan Cristiano Ronaldo yerine Harry Kane ve Alvaro Morata'yı istediği iddia edildi.

İngiliz gazetesi Mirror'da yer alan habere göre; 54 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı yönetime verdiği raporda, Ronaldo'ya verilmesi öngörülen rekor rakamlar yerine Tottenham Hotspur forması giyen İngiliz golcü Harry Kane ve Real Madrid oyuncusu Alvaro Morata'nın birlikte transferini istedi. 

Birlikte çalışmışlardı

Kariyerinde Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Jose Mourinho ve 4 kez FIFA tarafından Ballon d'Or ödülüne layık görülen Cristiano Ronaldo, 2010-13 yılları arasında La Liga'da Real Madrid çatısı altında birlikte çalışmışlardı.

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