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Spor

Mourinho'dan ilginç Sheva açıklaması

Avrupa futbolunda bugünün gündemini belirleyen önemli başlıklar...

28 Ağustos 2008 03:00

İspanya Puenta için ağlıyor. Manşetimizde de yer alan bu haber, futbolun hayat ile ne kadar iç  içe bir spor olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mourinho İnter'in başında; ama o her zaman aynı. Sivri diliyle tanınan Portekizli teknik adam bu kez de Milan'ın son transferi Shevcenko'ya takılıyor, "Onu hiç istememiştim zaten" diyor.

Milan'ın bir diğer transferi Senderos ise, hayâllerinin takımına geldiğini söylüyor.

Appiah yeniden Juventus'un gündeminde, bu kez İtalyan ekibi çok daha ciddi görünüyor.

İspanyol futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli futbolculardan  Xabi'ye Barcelona'dan ilginç bir teklif geliyor, 'ömür boyu bizimle çalış...'

Tüm bu haberlerin detaylarına aşağıdaki konu başlıklarından ulaşabilirsiniz:


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