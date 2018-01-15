Mourinho'dan Ibrahimovic yorumu: O da biliyor, artık sonuna geldi

Manchester United Teknk Direktörü Jose Mourinho, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra tekarar sakatlanan Zlatan Ibrahimıovic ile alakalı, ‘’Zlatan artık üst seviyede mücadele edeceği günlerin sonuna geldi’’ yorumunda bulundu.

Mourinho’nun İsveçli futbolcusu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

‘’Inter’de 29 yaşındayken onun teknik direktörlüğünü yapmıştım. Zamanı durduramıyoruz ve maalesef futbolcular için zaman çok şey ifade ediyor’’

‘’Zlatan’da bunu biliyor. Artık üst seviyede mücadele edeceği günlerin sonuna geldi ancak bir kez daha savaşmak ve kariyerini en üst seviyede bitirmek istiyor, orası da Manchester United’’

Ibrahımovic, bu sezon çıktığı 7 maçta sadece 1 gol atabildi.