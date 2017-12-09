Mourinho'dan Guardiola'ya "siyasi" gönderme

Premier League'in 16. haftasında Manchester City ile kritik bir maça çıkacak olan Manchester United'da menajer Jose Mourinho bu kez meslektaşı Pep Guardiola'nın politik tutumunu hedef aldı.

Önemli maçlar öncesi rakip takım veya menajeri hakkında dikkat çekici açıklamalar yapmasıyla tanınan Mourinho, Manchester City'nin yaklaşık iki ay önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Napoli maçına Guardiola'nın, Katalonya'daki bağımsızlık hareketinin sembolü olan sarı kurdeleyi yakasına takarak çıkmasını gündeme getirdi.

Futbol adamlarının siyasi bir mesaj verme haklarının olup olmadığını tartışmaya açan Portekizli menajer, "Eğer kurallar bize saha kenarında siyasi tercihlerimizi ortaya koyma hakkını tanıyorsa, Guardiola'nın eyleminde hiçbir sakınca yok. Ancak mevcut kuralların böyle bir şeye müsaade ettiğinden şüpheliyim." açıklamasında bulundu.

Rakipleri hakkında da dobra ifadeler kullanan Mourinho, Manchester City'nin göründüğünden daha kırılgan bir takım olduğunu belirterek, "Rakibimiz çok kaliteli oyunculara ve muhteşem bir menajere sahip. Topu kaybettiklerinde çok çabuk reaksiyon gösteriyorlar ve hücumda da oldukça dinamikler. Benim hoşuma gitmeyen yönleri ise, oyun dengesini çok kolay yitirmeleri. Ufak bir rüzgârda bile sendelemeye başlıyorlar." diye konuştu.

Guardiola, İspanya hükûmeti tarafından yasadışı kabul edilen Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrası bazı Katalan yöneticilerin hapse atılmasına tepki göstermiş ve onlara desteğini göstermek amacıyla Napoli maçına yakasında sarı kurdeleyle çıkmıştı. 46 yaşındaki menajer, 2-1 kazandıkları maç sonrası düzenenlenen basın toplantısında da galibiyeti hapsedilen Katalan yöneticilere adadığını ifade etmişti.

Premier League'in ilk iki sırasındaki Manchester City ile Manchester United'ı karşı karşıya getirecek derbi mücadelesi 10 Aralık Pazar günü TSİ 19.30'da Old Trafford'da oynanacak.