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Spor

Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme: Beni almak daha kolay

"O, benim için çok önemli..."

31 Temmuz 2017 17:05

Orta sahasını güçlendirmek için çalışma yürüten ve Marouane Fellaini ile ilgilenen Galatasaray'a, Manchester United menajeri Jose Mourinho'dan sert bir yanıt geldi. İğneleyici yorumlarıyla tanınan Portekizli teknik adam, Belçikalı oyuncunun kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, sarı-kırmızılıların kendisini transfer etmesinin daha kolay olduğunu söyledi.

1.94'lük 'dev' orta sahayı kadrosunda mutlaka istediğini belirten Mourinho, şöyle konuştu:

"Fellaini'nin transferi beni almaktan zor. Eğer bir menajere ihtiyaçları varsa deneyebilirler ve şansları olabilir ama Fellaini? Unutun... O, benim için çok önemli."

Galatasaray, Mourinho'nun bu açıklamalarına karşın Belçikalı orta sahanın transferinden vazgeçmezken, orta sahada alternatif isimler arasında Osmanlıspor forması giyen Badou Ndiaye de öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Senegalli orta saha için teklifini 7.5 milyon Euro seviyesine çıkarırken, başkent ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

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