Mourinho'dan 'bırakma' sinyali

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'a elenmelerinin ardından, konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, görevi bırakabileceğinin sinyalini verdi.



Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'a elenmelerinin ardından, gelecek planlamasına ilişkin, ''Belki de burada devam etmem. İstenildiğim yerde olmak istiyorum'' dedi.

Mourinho, maçın ardından İngiliz ITV televizyonu muhabirinin, "Gelecek sezon Real Madrid'de devam edecek misiniz" yönündeki sorusuna, "Belki hayır" cevabını verdi.

Benzer bir soruya basın toplantısında da muhatap olan Mourinho, "Benim burada olup olmamam önemli değil. Önemli olan Madrid'in 10. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanması" diye konuştu.

İngiltere'ye geri dönme sinyali veren Portekizli teknik adam, ''İngiltere'de taraftar beni seviyor ve basın bana karşı adil çünkü beni bir temele dayanarak eleştiriyorlar. Bunun tersine İspanya'da birçok insan benden nefret ediyor'' ifadesini kullandı.

Real Madrid'e 3 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynattığını bildiren Mourinho, ''Madrid, kupalardaki inandırıcılığını yeniden kazandı. Ama bu takım öylesine veya benim getirdiğim felsefeyle yaşayan bir takım değil. 10. kupanın da geleceğine eminim. Eğer benimle olursa çok iyi, yok bensiz olursa aynı şekilde kutlayacağım çünkü bulunduğum her takıma karşı sevgim var" yorumunu yaptı.