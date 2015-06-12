Mourinho'dan Bilic'i şaşırtan mesaj

Premier Lig ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılan ve West Ham United ile anlaşan teknik direktör Slaven Bilic'i attığı mesajla kutladı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Slaven Bilic, dün Jose Mourinho'dan beklemediği bir mesaj aldığını ve çok şaşırdığını belirterek, "Telefon numaramı Demba Ba vermiş. Harikaydı, şok oldum. 'Burada olduğun için memnunum, İngiltere'ye hoş geldin' yazmış. Onurlandırıcı bir hareket" dedi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade eden 46 yaşındaki teknik adam, "West Ham United benim takımım. Kesinlikle benim için bir rüya değildi ama daima West Ham'ı yönetmeyi istedim. West Ham United'da futbol oynarken ne hissediyorsam, menajer olarak da aynı şeyi hissetmek istiyorum" diye konuştu.

Hırvat çalıştırıcı, Londra ekibinin 2016-17 sezonundan itibaren maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacağının hatırlatılması üzerine, "West Ham United, 50 yıl daha Upton Park'ta oynasa yine sözleşme imzalardım. Yeni stat için imza atmadım. Tabii ki Olimpiyat Stadı kulübün gücünü artıracak, harika bir stat. Fakat bana göre Upton Park harika" değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat çalıştırıcı, futbolculuğu döneminde kendisini West Ham'a getiren İngiliz teknik adam Harry Redknapp'la henüz görüşmediğini ancak Redknapp'ın kendisini her zaman teşvik ettiğini ve "West Ham'a gitmelisin, orası senin kulübün" dediğini aktardı.

1996-97 sezonunda West Ham United forması giyen ve ardından Everton'a transfer olan Bilic, bu süreçle ilgili olarak, "Benden nefret ettiler. Upton Park'a ilk kez döndüğümde bütün stat bana tepki gösteriyordu, bu anlaşılabilir bir durum. Fakat sonraki yıllarda Londra'ya gittiğimde taraftarlar ve taksi sürücüleri, beni hep nazikçe karşıladı ve güzel şeyler söyledi. Ancak ben aptal değilim, çok sayıda taraftar beni affetmedi" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesindeki ilk transferlerini İtalya Serie A takımlarından Sampdoria'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Obiang'ı alarak yaptıklarını kaydeden Bilic, UEFA Avrupa Ligi elemeleri nedeniyle sezona erken başlayacaklarını dile getirdi.