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Spor

Mourinho'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncuya Chelsea'den onay çıkmadı

18 Ocak 2015 19:10

Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemlerde adı Beşiktaş ile de anılan Mohamed Salah'ın takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Basel'den transfer edilen Mısırlı yıldız, Eden Hazard, Willian ve Oscar'ın gölgesinde kalmış ve yeterince forma şansı bulamamıştı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mourinho, "Salah bir yere gidemez. Drogba ve Azpilicueta sakat. Kısıtlı bir kadroya sahibiz. Herkese ihtiyacım olacak." dedi. 

Başarılı kanat oyuncusunu kiralamalarının da söz konusu olmadığının altını çizen Portekizli teknik adam, "Yönetim bana 'Salah'ı gönderiyoruz, yerine 65 milyon avroluk bir oyuncu alıyoruz' demediği sürece böyle bir transfer olmayacak." ifadelerini kullandı.

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