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Spor

Mourinho: UEFA Kupası'nı Lig'i 4. bitirmeye tercih ederim

Manchester United, Beşiktaş’ın da yer aldığı çeyrek finallerde Anderlecht ile karşılaşacak

20 Mart 2017 23:16

Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, ligi ilk 4’te bitirmek yerine UEFA Avrupa Ligi’ni tercih edeceğini söyledi. Middlesbrough’u 3-1 yenen Manchester United, ligde beşinci sırada. Dördüncü Liverpool ile arasında dört puan fark var. Şampiyonluk uzakta ama ilk dörde girmek Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını yakalamak anlamına geliyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’nin şampiyonu da bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanıyor.

Jose Mourinho ise “İkisinden birini tercih edecek olursam UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmayı tercih ederim. Çünkü ikisi de sonuçta bize aynı şeyi verecek. Şampiyonlar Ligi’ni” dedi.

Manchester United, Beşiktaş’ın da yer aldığı çeyrek finallerde Anderlecht ile karşılaşacak.

Portekizli teknik adam “Bu bir ödül. Burası Avrupa ve bu gelecek sene Avrupa Süper Kupa oynama fırsatı da verecek. Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City Avrupa’da yoklar. Haftada bir maç oynayacaklar. Şu ana kadar kadar nasıl savaştıysak şimdi de öyle savaşacağız” dedi.

 

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