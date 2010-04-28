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Spor

'Mourinho ucuz psikolog'

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, İnter'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho için ''ucuz psikolog'' yakıştırması yaptı.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, İnter'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho için ''ucuz psikolog'' yakıştırması yaptı.


İspanyol gazetecilere açıklama yapan Laporta, Mourinho'nun dünkü (27 Nisan 2010) basın toplantısında söylediği ''Barcelona için Madrid'e, finale gitmek bir düş değil, bir saplantı. Çünkü onların Madrid karşıtlığı saplantısı var'' şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine sert tepki gösterdi. Laporta, ''Kim ne derse desin, kim ucuz psikolog yeteneklerini kullanmaya çalışırsa çalışsın, biz saplantılı değiliz'' dedi. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamanın Barcelona için bir düş olduğunu ve bu hedefe sahip olduklarını kaydeden Laporta, ''Turu geçmeyi ve kazanarak, finale kalmayı deneyeceğiz. Bu sahip olduğumuz bir düş'' şeklinde konuştu.


Barcelona kulübü başkanı, sportif hedeflere sahip olduklarını ve bunu saptırmak, provoke etmek isteyenlerin yanılacağını savundu.

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