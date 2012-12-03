Mourinho Real Madrid'ten ayrılıyor mu?

İspanyol futbol gazetesi Marca'ya göre Jose Mourinho gelecek sezon Madrid ekibinin başında olmayacak.

Marca'nın 'Görünüşe göre boşanıyorlar' başlığı ile verdiği habere göre, Real Madrid'de Başkan Florentino Perez ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ile Başkan Florentino Perez yaptıkları görüşme ile sezon sonunda yollarını ayırmak üzere anlaştı.

Haberde Portekizli'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve 30 Haziran'ın ardından 'anlaşarak boşanmanın' gerçekleşeceği belirtildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hemen hemen her puan kaybından sonra UEFA, İspanya Futbol Federasyonu ve hakemler aleyhine yaptığı konuşmalar Başkan Florentino Perez'in sabrını taşırdı.

Real Madrid yönetiminden yaptığı konuşmaların ardından yeterli desteği alamadığını düşünen Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda takım Şampiyonlar Ligini kazansa bile görevinden ayrılacak.

Marca gazetesinde yer alan habere göre iki taraf karşılıklı anlaşarak ve kavga etmeden ayrılmayı düşünüyor.

Hem Mourinho'nun hem de Perez'in, Portekizli teknik adamın artık Real Madrid'deki misyonunu tamamladığına inanmasının bir neden olduğu belirtiliyor.



Başkan Perez'in, Mourinho'nun yaptığı maç sonrası konuşmalardan rahatsız olduğu ve yönetim kuruluna "Mourinho böyle konuşarak kendi boğazını kesiyor" dediği söyleniyor.

Mourinho ise kendisinden sadece saha içinde başarı beklendiği, kendisine yapılan eleştiriler ve verilen cezalar sonrası kulübün arkasında durmadığını düşündüğü iddia edildi.

Habere göre, yönetimin sürekli Mourinho'nun arkasında olduğunu söylemesine rağmen, Atletico Madrid maçı ardından yapılan görüşmede, Real Madrid'in başında uzun süre kalmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Portekizli çalıştırıcının sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

Jose Mourinho ile ilgili çıkan haberlerde ismi Paris Saint-Germain ve Manchester City başta olmak üzere bazı İngiliz kulüpleri ile anılmıştı.

İspanyol ve Portekiz kaynaklı bazı medya kuruluşları, Cristiano Ronaldo ile birlikte Mourinho'nun menajerliğini yürüten Jorge Mendes'in iki ismi de alıp PSG'nin yolunu tutacağı yönünde iddialar ortaya attı.