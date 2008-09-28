Mourinho: “Ranieri önce İngilizce konuşmayı öğrensin!”



Inter menajeri Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında bu kez de Juventuslu meslektaşı Ranieri’ye çatarak, önce kendi işlerine bakmalarını ve sonra başkalarını yargılamalarını söyledi.



Cladio Ranieri son iki maçta Inter’i beğenmediğini söylemişti. Ranieri’nin bu açıklamasına sinirlenen Mourinho düzenlediği basın toplantısında meslektaşına sert çıktı.



Ünlü hoca, “Ben İtalyancayı öğrenmek için uzun aylar boyunca günde beş saat çalıştım. Böylece medya ve taraftarlarla iletişim kurabilecektim. Ranieri ise İngiltere’de beş yıl çalıştı. Ancak sadece “good morning” ve “good afternoon” diyebiliyor. Böyle bir insanın bana karışmasına tahammül edemem” dedi.



Bu açıklama iki menajer arasında gerginliği daha da arttıracak gibi gözüküyor…



