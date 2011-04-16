-MOURİNHO PROTESTO EDİLDİ MADRİD (A.A) - 15.04.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) cumartesi oynanacak, El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçıyla ilgili olarak bugün düzenlenen basın toplantısına katılan, ancak konuşmayan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho protesto edildi. Basın odasına giren ancak konuşmayıp, soruları kabul etmeyen ve mikrofonu yardımcısı Aitor Karanka'ya veren Mourinho'yu gören çok sayıda İspanyol gazeteci, protesto etmek için salondan ayrıldı. Bu sezon daha önceden Athletic Bilbao maçının öncesinde ve sonrasında olduğu gibi basına konuşmak istemeyen Mourinho'nun tavrını eleştiren gazetecilerden salonda kalanlar da yardımcı antrenör Karanka'ya çok az soru yöneltti. Karanka konuşması sırasında Mourinho'nun tavrını savunmak için "Teknik direktörümüz her konuştuğunda çarptırılıyor. Daha sonra Mourinho ortamı gerdi deniliyor. Ses tonunu yükselten biz değiliz. Taraftarın istediği teknik direktörünün konuşması değil takımlarının kazanması" şeklinde ifadeler kullandı. Real Madrid yardımcı antrenörü ayrıca, Barcelona'ya deplasmanda yenildikleri 5-0'lık ilk maça oranla şu an takım olarak çok daha iyi durumda olduklarını, oyuncuların birbirlerini daha iyi tanıyıp, fiziklerinin daha güçlü olduğunu söyledi.