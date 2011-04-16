T24 LogoT24 Logo
Spor

MOURİNHO PROTESTO EDİLDİ MADRİD (A.A)

16 Nisan 2011 02:02

-MOURİNHO PROTESTO EDİLDİ MADRİD (A.A) - 15.04.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) cumartesi oynanacak, El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçıyla ilgili olarak bugün düzenlenen basın toplantısına katılan, ancak konuşmayan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho protesto edildi. Basın odasına giren ancak konuşmayıp, soruları kabul etmeyen ve mikrofonu yardımcısı Aitor Karanka'ya veren Mourinho'yu gören çok sayıda İspanyol gazeteci, protesto etmek için salondan ayrıldı. Bu sezon daha önceden Athletic Bilbao maçının öncesinde ve sonrasında olduğu gibi basına konuşmak istemeyen Mourinho'nun tavrını eleştiren gazetecilerden salonda kalanlar da yardımcı antrenör Karanka'ya çok az soru yöneltti. Karanka konuşması sırasında Mourinho'nun tavrını savunmak için "Teknik direktörümüz her konuştuğunda çarptırılıyor. Daha sonra Mourinho ortamı gerdi deniliyor. Ses tonunu yükselten biz değiliz. Taraftarın istediği teknik direktörünün konuşması değil takımlarının kazanması" şeklinde ifadeler kullandı.  Real Madrid yardımcı antrenörü ayrıca, Barcelona'ya deplasmanda yenildikleri 5-0'lık ilk maça oranla şu an takım olarak çok daha iyi durumda olduklarını, oyuncuların birbirlerini daha iyi tanıyıp, fiziklerinin daha güçlü olduğunu söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24