Mourinho-Pogba savaşı sürüyor

Manchester United, Premier Lig'de Fulham karşısında sezonun en farklı galibiyetini alırken, Fransız yıldız Paul Pogba yine yedek kulübesindeydi. Menajer Jose Mourinho maç sonunda, Pogba'ya önemli mesajlar gönderdi.

Southampton beraberliği sonrası, Paul Pogba'ya "virüs" dediği ileri sürülen Manchester United menajeri Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu üst üste 2. kez yedek kulübesinde oturttu.

Mourinho'nun, 4-1 kazandıkları Fulham maçının ardından, Pogba'ya önemli mesajları vardı.

Pogba'yı neden oynatmadığı sorulan deneyimli menajer, kendisiyle güç savaşına girdiği iddia edilen oyuncusu için alaycı bir yorum yaptı. Mourinho, "Pogba’nın harika bir oyuncu olabilecek potansiyeli var. Valencia ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maça ilk 11'de başlayacak ve herkese ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterecek" dedi.