Mourinho otobüsü Liverpool’a park etti!

Futbol literatüründe ‘kendi ceza sahasında takım halinde savunma yapmak’ için kullanılan ‘otobüsü park etme’ taktiğine yatkınlığıyla bilinen Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United, deplasmanda Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Liverpool’un çok baskılı oynadığı ve oldukça tempolu geçen maçta Kırmızı Şeytanlar; İspanyol kalecisi David De Gea’nın 5 kritik kurtarışlık ekstra performansı ve organize savunmayla 1 puan almayı başardı.

Bu sonucun ardından Manchester United maç fazlasıyla liderliğini korurken, Liverpool 6'ncı sıraya yükseldi.