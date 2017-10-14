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Spor

Mourinho otobüsü Liverpool’a park etti!

David De Gea, 5 kritik kurtarışla maçın kilit ismi oldu

14 Ekim 2017 19:37

Futbol literatüründe ‘kendi ceza sahasında takım halinde savunma yapmak’ için kullanılan ‘otobüsü park etme’ taktiğine yatkınlığıyla bilinen Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United, deplasmanda Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Liverpool’un çok baskılı oynadığı ve oldukça tempolu geçen maçta Kırmızı Şeytanlar; İspanyol kalecisi David De Gea’nın 5 kritik kurtarışlık ekstra performansı ve organize savunmayla 1 puan almayı başardı.

Bu sonucun ardından Manchester United maç fazlasıyla liderliğini korurken, Liverpool 6'ncı sıraya yükseldi.

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