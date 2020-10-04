Mourinho'nun Tottenham'ı, eski takımı Manchester United'ı dağıttı!

Mourinho'nun öğrencileri, Old Trafford'da Manchester United'ı 6-1 yenmeyi başardı.

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibinin Bruno Fernandes'in penaltısıyla öne geçtiği maçta Kuzey Londra ekibinin fırtınası vardı. 4. dakikada Ndombele, 7. dakikada da Heung-Min Son'un golleriyle bir anda maç değişti.

30. dakikada Harry Kane farkı ikiye çıkarırken 37. dakikada Heung-Min Son ilk yarının skorunu tayin etti.

Serge Aurier 51. dakikada fileleri sarsarken 79. dakikada da Harry Kane penaltıdan attığı golle skoru 6-1'e taşımayı bildi.

Bu galibiyetle Tottenham ligde 4 maç sonunda 7 puana yükseldi. Kırmızı Şeytanlar ise 3 maç sonunda 3 puanda kaldı.