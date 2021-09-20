Mourinho'nun ilk yenilgisi Tudor'dan

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, Igor Tudor'un teknik direktörlüğüne geldiği Verona'ya 3-2 yenildi ve Jose Mourinho ilk mağlubiyetini aldı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi'de büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı yeni teknik direktörü Igor Tudor ile Verona 3-2 kazandı ve Mourinho da Roma'da ilk yenilgisini aldı.

Verona'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Barak, 54. dakikada Caprari ve 63. dakikada Faraoni kaydederken, Roma'nın golleri 36. dakikada Pellegrini ve 58. dakikada kendi kalesine gol atan Ilic'ten geldi.

Ligde ilk puan kaybını yaşayan Roma 9 puanda kalırken, Verona da Tudor ile ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sıraya yerleşti.

Serie A'nın 5. haftasında Roma evinde Udinese ile karşılaşacak, Verona ise Salernitana deplasmanına gidecek.