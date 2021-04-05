Mourinho'nun cevabı yine gündem oldu!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham deplasmanda Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham menajeri Jose Mourinho, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Newcastle 28. dakikada Joelinton ile öne geçti. Tottenham bu gole 30. ve 34. dakikalarda Harry Kane ile cevap verdi. Mücadelede son sözü 85. dakikada Joseph Willock söyledi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi. Maçın ardından Tottenham puanını 49'a yükseltirken Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından ise Jose Mourinho, kendisine sorular soruya ilginç bir cevap verdi. "Geçmişte skora tutunmak en iyi yaptığınız işlerden biriydi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Aynı teknik direktör, farklı oyuncular" dedi.