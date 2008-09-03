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Spor

Mourinho mutlu, Cannavaro endişeli, Scolari kızgın!

İspanyollar transferde kısıtlamaya gitti... Napoli taraftarının tren gasbı cezasız kalmadı... Scolari Robinho transferine çok bouldu... Ballack ve Odonkor'un sakatlıkları Löw'ü d&u

03 Eylül 2008 03:00

Editör'den

Avrupa'dan futbol kuşağımıza bugün Napoli taraftarlarına verilen cezayla başlamak istiyoruz... Treni gasp ettikleri ve Roma'ya bu şekilde gittikleri için Roma değil kendileri yandılar... Ceza kapıda haberimizi dün vermiştik, bugün ceza "kapıya kadar gelmişken geri dönmek olmaz" dedi ve içeriye girdi, değerli okurlar ve detayları haberimizde... Unutmadan eklemek isteriz, Napoli'nin deneyimli oyuncusu Cannovaro da taraftarlarını kınadığını açıkladı!

Almanya sakatlıklarla boğuşuyor! Real Betis'te Aurelio'nun sakatlığının ardından Odonkor'un da uzun süre sahalardan uzak kalacağı haberine en çok üzülen isimlerden biri de Löw oldu. Ama alman çalıştırıcının tek üzüntüsü bu değildi, Ballack da sol ayağından sakatlanmıştı.. Detaylar haberimizde...

Böyle haberlerin ardından bir  de sevindirici haber geçelim İsviçreli Frei Euro 2008'de sakatlanmıştı hatırlayacağınız üzere, artık sahalara dönmeye hazırlanıyormuş

Larsson ise iki kez milli takımı bırakmıştı ama şimdi İSveç'in yeni kaptanı oldu. Bu haberi de biraz eğlenerek sizlerle paylaşmak istedik, kaptan gemisini terkedemiyor, sanıyoruz güzel bir başlık olacaktır:)

Robinho transferi dün bütün habercilerin en çok üzrine düştüğü gelişmeydi. Evet biz de sayfalarımızda bu konuya gün boyu yer verdik, hatta hala nasıl bu haberi mansette tutarız diye düşünüyoruz!  Ama önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor... Chelsea'ye niyet, City'ye kısmet durumundan en çok Scolari etkilenmiş.. Çok fazla birşey istememiştim, sadece Robinho diyor Brezilyalı çalıştırıcı ve ekliyor... Detaylar haberimizde

Günün manşetini en sona sakladık... İspanyollar yemeyip içmeyip transfer yapma alışkanlıklarından vazgeçmiler, transferde kısıtlamaya gitmişler... Evet yanlış okumadınız, detayları için lütfen haberimizi tıkayınız : )


Günün başlıklarından derlediğimiz haberlerin başlıkları böyleydi, detayları okumak için buradan devam edebilirsiniz...


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