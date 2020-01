Mourinho, Mesut Özil'e "Maymun gibi oynuyorsun" demiş!

Arsenal'li futbolcu Mesut Özil, "Gunning for Greatness: My Life: With an introduction by Jose Mourinho" adıyla yayımlanan kitabında, Real Madrid'de oynadığı dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kendisine "Maymun gibi oynuyorsun" dediğini aktardı.

Özil, söz konusu olaydan sonra kendisine “Ben kimim? Ve nereye gitmek istiyorum?" diye sorduğunu kaydetti.

Kitabın önsözü ise olayın bir diğer aktörü Jose Mourinho tarafından yazıldı. Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

“Ben teknik direktör olarak ona bir şeyler verebildim mi? Verdiğimi umut ederim. Ama Mesut gibi oyuncular teknik direktörlerin yarattığı bir şey değildir. Onlar öyle doğarlar...”

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün kitabın ilgili bölümlerini aktardığı yazısı şöyle:

Bir soyunma odası...