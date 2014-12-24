Mourinho, Messi transferi için ilk kez konuştu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin transfer maliyetini karşılayamayacaklarını söyledi.

İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Mourinho, UEFA'nın uyguladığı finansal fair play kurallarının astronomik rakamlara transfer yapılmasının önüne geçtiğini hatırlatarak, "Transfer yaparken uymamız gereken kısıtlamalar var. Messi gibi yıldız oyuncuları kadronuza katmak için yüksek bonservisler ödemeniz gerek. Bu da şu an bizim için imkansız" ifadesini kullandı.

Messi hakkında çıkan transfer söylentilerine de değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'nın Messi'yi satmak gibi bir düşüncesinin olduğuna inanmıyorum. Bu yüzden onu kadrosuna katmak isteyen takımların işi daha da zorlaşıyor" dedi.

Bu sezon özellikle Manchester City ile adı transfer söylentilerine karışan Messi, Barcelona forması altında çıktığı 22 maçta, 23 gol attı.