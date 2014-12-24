T24 LogoT24 Logo
Spor

Mourinho, Messi transferi için ilk kez konuştu

Messi, bu yıl Barcelona forması altında çıktığı 22 maçta, 23 gol attı

24 Aralık 2014 21:49

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin transfer maliyetini karşılayamayacaklarını söyledi.

İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Mourinho, UEFA'nın uyguladığı finansal fair play kurallarının astronomik rakamlara transfer yapılmasının önüne geçtiğini hatırlatarak, "Transfer yaparken uymamız gereken kısıtlamalar var. Messi gibi yıldız oyuncuları kadronuza katmak için yüksek bonservisler ödemeniz gerek. Bu da şu an bizim için imkansız" ifadesini kullandı.

Messi hakkında çıkan transfer söylentilerine de değinen 51 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'nın Messi'yi satmak gibi bir düşüncesinin olduğuna inanmıyorum. Bu yüzden onu kadrosuna katmak isteyen takımların işi daha da zorlaşıyor" dedi.

Bu sezon özellikle Manchester City ile adı transfer söylentilerine karışan Messi, Barcelona forması altında çıktığı 22 maçta, 23 gol attı.

ETİKETLER

mourinhomessitransferilk kez konuştubonservisyüksek ücretbarcelonachelsea

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24