Mourinho: Manchester’daki bir otel odasında yalnız geçen hayatım felaket gibi

Manchester’daki Lowry Hotel’de kendisi için ayrılan özel bir süitte kalan Manchester United menajeri Jose Mourinho, ev sıcaklığını özlediğini söyledi.



Otelinin dışında kamp kuran magazin basınından usanmaya başladığını anlatan Mourinho, “Paparazzilerin tarihçesini biliyorsunuz, otel ve sponsorlarım için harika bir şey çünkü her zaman buradalar. Benim içinse küçük bir felaket. Çünkü bazen yürümek istiyorum ama yürüyemiyorum” dedi.

Sky Sport’ta yaptığı açıklamada bu durumdan bir hayli dertli olduğu gözlenen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece köprüyü geçip bir restorana gitmek istiyorum. Yapamıyorum, bu çok kötü. Ama telefonumda uygulamalar var, yemek sipariş edip otele getirte biliyorum"

Manchester’da bir ev aradığını da söyleyen Portekizli teknik adam, bunun önündeki en büyük engelinde ‘yemek pişirmeyi bilmemesi’ olduğunu itiraf etti. Eşi Tami ile çocukları Matilde ve Jose’den ayrı kaldığı için de çok mutsuz olduğunu da anlatan Mourinho, “Gerçek şu ki kızım gelecek hafta 20 yaşına girecek, oğlumsa birkaç ay içinde 17 olacak. Hayatları çok düzenli. Üniversite Londra’da, futbol Londra’da. Artık peşimden koşturacak yaşta değiller. İlk kez ailemle farklı hayatlar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



