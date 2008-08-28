“Mourinho komple bir patron”

İsveçli yıldızın eski antrenörü Mancini ile iyi ilişkiye sahip olduğu biliniyordu. İbrahimovic yeni antrenörü Mourinho’nun da kalitesinden bahsetti.



Gazzetta dello Sport’a konuşan İbrahimovic, “Hem saha içinde ve hem saha dışında komple bir patron.” dedi. “Her detaya bütün dikkatini veriyor ve farkı hemen görebilirsiniz. Yeni bir ruha sahibiz. Kadromuz daha inançlı ve maçları kontrol etmeye hazırız.”



İbrahimovic ayrıca dizindeki problemden de bahsetti. 26 yaşındaki oyuncu dizinden kötü şekilde sakatlanmıştı ve İnter’in bir çok maçını kaçırmışlardı. Sezon öncesinde tam hazırlanamadığı ve sakatlığının iyiye gittiğini söyledi.