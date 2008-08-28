T24 LogoT24 Logo
Spor

“Mourinho komple bir patron”

Zlatan Ibrahimovic yeni antrenörü Jose Mourinho’dan övgü ile bahsetti ve onu “komple bir patron” olarak tanımladı.

28 Ağustos 2008 03:00

İsveçli yıldızın eski antrenörü Mancini ile iyi ilişkiye sahip olduğu biliniyordu. İbrahimovic yeni antrenörü Mourinho’nun da kalitesinden bahsetti.

Gazzetta dello Sport’a konuşan İbrahimovic, “Hem saha içinde ve hem saha dışında komple bir patron.” dedi. “Her detaya bütün dikkatini veriyor ve farkı hemen görebilirsiniz. Yeni bir ruha sahibiz. Kadromuz daha inançlı ve maçları kontrol etmeye hazırız.”

İbrahimovic ayrıca dizindeki problemden de bahsetti. 26 yaşındaki oyuncu dizinden kötü şekilde sakatlanmıştı ve İnter’in bir çok maçını kaçırmışlardı. Sezon öncesinde tam hazırlanamadığı ve sakatlığının iyiye gittiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24