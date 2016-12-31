Mourinho: Kimseyi satmayı düşünmüyorum

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de transfer hedefleri arasında yer alan Memphis Depay'ı da ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Mourinho kiralık olarak sadece Sam Johnstone'un gitmesine izin vereceğini söylerken, ''Kiralık olarak gitmesine izin verdiğim tek isim Sam Johnstone. Tek bir dakika bile oynamadı ama oynamaya ihtiyacı var.



Oyuncu satmak istemiyorum, yönetim de benimle aynı fikirde. Ama dediğim gibi eğer forma gitmiyorsa ve gerçekten ayrılmak istiyorsa kimseyi durdurmaya hakkımız yok'' ifadelerini kullandı.