'Mourinho kesin Chelsea'ye dönecek'

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho kesin olarak Chelsea'ye dönecek. İngiliz kulübünün sahibi Abramovich de Mourinho'ya hoşgeldin hediyesi verecek.

Alman ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid'i 4-1'le geçti ve final için büyük avantaj yakaladı. Dün gece maçın oynandığı saatlerde, Alman basınında bir iddia ortaya atıldı.

Bild gazetesi, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kesin olarak Chelsea'ye döneceğini yazdı. Ülkenin önde gelen gazetesi, okuyucularına manşetinden duyurduğu haberinde, İngiliz kulübünün sahibi Abramovich'in Mourinho'ya bir de hoşgeldin hediyesi vereceğini yazdı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre bu hediye, Atletico Madrid'in Kolombiyalı forveti Radamel Falcao. Falcao'nun, Ada'ya gelmesi için ödenecek bonservis ücreti ise 60 milyon Euro.