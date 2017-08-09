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Spor

Mourinho istedi; Bale yüz vermedi

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'yla da ilgilenmişti

09 Ağustos 2017 13:13

Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, geçen günlerde Real Madrid futbolcusu Gareth Bale'i istediğini "Madrid onu elinden çıkarmayı düşünüyorsa, onu isteyenlerle savaşmaya hazırım" diyerek net bir şekilde ifade etmişti. Ancak dün ManU'yu 2-1 mağlup eden Madrid'in hücumcusu Bale, "Real Madrid oyuncusuyum ve burada olmaktan keyif alıyorum. Söyleyebileceğim tek şey bu" diyerek takımda kalmak istediğini söyledi.

İngiliz ekibinin Portekizli çalıştırıcısı, İspanya'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katmak istemiş, ancak yaş ve maliyet gibi kriterler nedeniyle bu transferden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Hücum bölgesine, özellikle kanatlara bir takviye yapmak istediği bilinen 54 yaşındaki antrenörün Bale'ın alternatifi olarak kafasındaki isim ise henüz bilinmiyor.

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