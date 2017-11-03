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Spor

Mourinho İspanya'da hakim karşısına çıktı

Porkekizli teknik adam vergi cezasını ödeyerek davayı kapattı

03 Kasım 2017 17:50

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, İspanya’nın Real Madrid takımını çalıştırdığı dönemde 3.3 milyon Euro vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan davayı para cezası ödeyerek kapattı.

Başkent Madrid’in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki mahkemeye sabah saatlerinde gelen ve yaklaşık bir saat ifade veren 54 yaşındaki Mourinho, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ödedim, dava kapandı." dedi.

Şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ı çalıştıran Mourinho, "İspanya’dan 2013 yılında ayrıldım ve o zaman maliye ile olan durumum mükemmeldi. Birkaç yıl sonra bana hakkımda soruşturma açtıklarını ve para ödemem gerektiğini söylediler. Mahkemede kimseyle tartışmadım. Ödedim, benden istenileni imzaladım ve dava kapandı." ifadelerini kullandı.

2010-13 yılları arasında Madrid ekibini çalıştırdığı dönemde imaj haklarından elde ettiği gelirin vergisini bildirmemekle suçlanan Portekizli teknik adamın, 2011 yılında 1 milyon 611 bin 537 Euro, 2012 yılında da 1 milyon 693 bin 133 Euro vergi kaçırdığı iddia edilmişti.

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