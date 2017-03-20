Mourinho: İngiltere'de ilk dörde girmektense UEFA kupasını tercih ederim

Middlesbrough’u 3-1 yenen Manchester United, ligde beşinci sırada..Şampiyonluk uzakta ama ilk dörde girmek Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını yakalamak anlamına geliyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’nin şampiyonu da bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanıyor.

Jose Mourinho, “İkisinden birini tercih edecek olursam UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmayı tercih ederim. Çünkü ikisi de sonuçta bize aynı şeyi verecek. Şampiyonlar Ligi’ni” dedi.

Manchester United, Beşiktaş’ın da yer aldığı çeyrek finallerde Anderlecht ile karşılaşacak.

Portekizli teknik adam “Bu bir ödül. Burası Avrupa ve bu gelecek sene Avrupa Süper Kupa oynama fırsatı da verecek. Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City Avrupa’da yoklar. Haftada bir maç oynayacaklar. Şu ana kadar kadar nasıl savaştıysak şimdi de öyle savaşacağız” dedi.