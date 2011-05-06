-MOURİNHO HAMİT ALTINTOP'U İSTİYOR MADRİD (A.A) - 06.05.2011 - İspanyol As gazetesi, Real Madrid'in Bayern Münih'te forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop'u transfer etmek istediğini ileri sürdü. Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, takımın orta sahasını Hamit Altıntop transferiyle güçlendirmek istediği, ''Teknik kalitesi ve güçlü fiziğiyle'' bilinen 28 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıdığı belirtildi. Hamit Altıntop'un, Bayern Münih ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği hatırlatılan haberde, Real Madrid'in oyuncuyu çok kolay transfer edebileceği kaydedildi. İspanyol basınına göre, Real Madrid, sezon sonunda Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin'i de renklerine katmayı planlıyor.