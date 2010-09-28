-MOURİNHO GAZETECİLİK DERSİNE KALKIŞTI MADRİD (A.A) - 28.09.2010 - Şampiyonlar Ligi'nde bugün deplasmanda Auxerre'e karşı oynayacak Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, kadroya alınmayan Pedro Leon ile ilgili sorulara sinirlenerek, İspanyollara gazetecilik dersi vermeye kalktı. Ligde 0-0 berabere kalınan Levante maçında oynatılan, ancak Auxerre maçının kadrosuna alınmayan Pedro Leon'la ilgili yöneltilen "Kadroya alınmamasıyla ilgili çok spekülasyon var. Nedenine açıklık getirebilir misiniz?" şeklinde bir soruya Mourinho, "Spekülasyon sizin işiniz, bu yüzden bana öyle geliyor ki sorun da sizin sorununuz. Daha akılcı ve net olan başka bir deyişle: Pedro Leon kadroya alınmadı, çünkü teknik direktör istemedi" cevabını verdi. İspanyol gazetecilerin, basın toplantısının ilerleyen dakikalarında "Pedro Leon'un neden kadroya alınmadığıyla ilgili gerçek sebepleri bize söyleyebilir misin" sorusuna sinirlenen Mourinho, "Neden kendimi aklamak zorundayım, bilmiyorum. Eğer, bana bunu başkan Florentino sorsaydı, cevap vermek zorunda olurdum, ama o bana sormadı. Pedro Leon'dan sanki Maradona, Di Stefano veya Zidane'mış gibi konuşuyorsunuz. O Pedro Leon... İyi bir futbolcu, ama 2 gün öncesine kadar Getafe'de oynuyordu. Sadece bir maçın kadrosuna alınmadı. Oynaması için çalışması lazım. Eğer çalışır ve benim hoşuma gidecek şekilde antrenman yaparsa, oynar. Ama böyle çalışmazsa onun için daha karışık olacak. Size Benzema ve 10 kişi daha oynayacak dedim. Neden bana o 10 kişinin kimler olacağını sormuyorsunuz? Eğer spor muhabiri olsaydım yarın kimin oynayacağını sorardım. Ben bekliyordum ki, Benzema'nın yanında Higuain oynayacak mı yoksa kulübede mi oturacak, bana bunu soracaksınız, ama siz Pedro Leon diye ısrar ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam, bu sözlerinin ardından sandalyeden kalkarak, basın toplantısını sona erdirdi. İspanyol basını, Pedro Leon'un Levante maçında Mourinho'nun söylediklerini yapmadığı için cezalandırılıp kadroya alınmadığını savunurken, Real Madrid teknik direktörünün basın toplantısında "gazetecilik dersi vermeye kalktığını ve her zamanki şovunu yaptığını" yazdı.