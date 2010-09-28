Mourinho gazetecilerle kapıştı

T24- Real Madrid'in seveni de nefret edeni de bol teknik direktörü, gazetecilerin "Pedro Leon neden oynamıyor?" şeklindeki soruyu iki kez sormaları üzerine çok sinirlendi ve basın toplantısını terk etti.





La Liga'da 0-0 berabere kalınan Levante maçında oynatılan, ancak Auxerre maçının kadrosuna alınmayan Pedro Leon'la ilgili yöneltilen "Kadroya alınmamasıyla ilgili çok spekülasyon var. Nedenine açıklık getirebilir misiniz?" şeklinde bir soruya Mourinho, "Spekülasyon sizin işiniz, bu yüzden bana öyle geliyor ki sorun da sizin sorununuz. Daha akılcı ve net olan başka bir deyişle: Pedro Leon kadroya alınmadı, çünkü teknik direktör istemedi" yanıtını verdi.



Basın toplantısının ilerleyen dakikalarında İspanyol gazeteciler aynı soruyu "Pedro Leon'un neden kadroya alınmadığıyla ilgili gerçek sebepleri bize söyleyebilir misin?" şeklinde tekrar yöneltince Mourinho çok kızdı.



Portekizli teknik adam, şunları söyledi:



"Neden kendimi aklamak zorundayım, bilmiyorum. Eğer, bana bunu başkan Florentino sorsaydı, cevap vermek zorunda olurdum, ama o bana sormadı. Pedro Leon'dan sanki Maradona, Di Stefano veya Zidane'mış gibi konuşuyorsunuz. O Pedro Leon... İyi bir futbolcu, ama 2 gün öncesine kadar Getafe'de oynuyordu. Sadece bir maçın kadrosuna alınmadı. Oynaması için çalışması lazım. Eğer çalışır ve benim hoşuma gidecek şekilde antrenman yaparsa, oynar. Ama böyle çalışmazsa onun için daha karışık olacak. Size Benzema ve 10 kişi daha oynayacak dedim. Neden bana o 10 kişinin kimler olacağını sormuyorsunuz? Eğer spor muhabiri olsaydım yarın kimin oynayacağını sorardım. Ben bekliyordum ki, Benzema'nın yanında Higuain oynayacak mı yoksa kulübede mi oturacak, bana bunu soracaksınız, ama siz Pedro Leon diye ısrar ediyorsunuz."



Mourinho, bu sözlerinin ardından sandalyeden kalkarak basın toplantısını bitirdi.



Jose Mourinho'nun sözleri İspanyol medyasında geniş şekilde yer aldı. Gazeteler, Real Madrid teknik direktörünün basın toplantısında gazetecilik dersi vermeye kalktığını ve her zamanki şovunu yaptığını yazdı.



Yine gazetelerde yer alan haberlerde, Pedro Leon'un Levante maçında Mourinho'nun söylediklerini yapmadığı için cezalandırılıp kadroya alınmadığını iddia edildi.



