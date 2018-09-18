Mourinho: Federer'i örnek almalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a konuk olacak Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, maç öncesi yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı.

Young Boys'un stadı Stade de Suisse'deki kötü zeminin puan kaybına bahane olmaması gerektiğini savunan Mourinho, bu tezini tenis efsanesi Roger Federer'in başarısıyla güçlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı, Federer'in de istemediği zeminlerde oynadığını fakat buna rağmen başarılı olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Saha zeminini bir bahane olarak öne sürmememiz gerek. Geçen hafta UEFA buluşmasında da zeminler hakkında çok şey söylemişti. Daha ne diyebilirim ki? Misal biz şu an İsviçre'deyiz, burası çok büyük bir tenis efsanesinin ülkesi. Eminim ki o da bazen istemediği zeminlerde tenis oynamak zorunda kalıyordur ama her zaman kazanmayı başarıyor. Onu örnek almalıyız"

Manchester United'ın Tottenham'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından koltuğu sallanan Mourinho, Burnley ve Watford galibiyetleriyle rahat bir nefes almıştı.