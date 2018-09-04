Mourinho ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına razı oldu

Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ertelenmiş bir yıl hapis cezasını içeren bir anlaşmayı kabul etti.

El Mundo gazetesinin ulaştığını belirttiği nihai anlaşma metnine göre, Teknik Direktör Jose Mourinho, 2011 ve 2012'de imaj hakları kullanımından elde ettiği ve Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adaları'nda kurulu bir şirketten aldığı parayı İspanya Hazinesi'nden sakladığını yazılı olarak kabul edecek.

Britanya Virjin Adaları'nın yanı sıra İrlanda ve Yeni Zelanda'daki off-shore şirketleri, 3.3 milyon euroyu bulan geliri gizlemek için kullanmakla suçlanan Mourinho, anlaşma kapsamında ertelenmiş bir yıl hapis cezasına razı oldu.

3.3 milyon euronun yüzde 60'ına denk gelen 1.9 milyon euro da para cezası ödeyecek olan Mourinho, anlaşma sayesinde mahkemeye çıkmayacak ya da hapse girmeyecek.