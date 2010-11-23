-MOURİNHO: EL CLASİCO'DA 8-0 OLMAZ MADRİD (A.A) - 22.11.2010 - Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 29 Kasım Pazartesi günü La Liga'da oynayacakları Barcelona maçı için "El Clasico'da 8-0 olması imkansız" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı yarın yapacakları maçla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Mourinho, daha çok Barcelona maçıyla ilgili sorulara maruz kaldı. Barcelona'nın ligde geçen hafta deplasmanda Almeria'yı 8-0 yenmesinden sonra Cristiano Ronaldo'nun "Bakalım pazartesi günü Real Madrid'e 8 atabilecekler mi" demesi ve ardından Barcelonalı futbolculardan Bojan Krkiç'in "1-0 yeter" şeklinde sözleri, basın toplantısında Mourinho'ya da yöneltildi. Portekizli teknik adam, "Eğer bazıları Barcelona'nın Real Madrid'e 8 gol atacağını veya tam tersini düşünüyorsa, bana bu imkansız gibi geliyor. Futbolda imkansızlardan konuşulamaz ama bence yüksek düzeydeki iki takım arasında normal bir sonuç değil. 8-0'lık bir sonuç bu maçta olası bir sonuç değil" dedi. Mourinho, Ajax karşısında Carvalho, Khedira ve Higuain'in kadroya alınmamalarının, Barcelona maçını düşünmekle bir ilgisi olmadığını da savundu.