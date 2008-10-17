Mourinho düşünceli



İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezonun şampiyonu Inter, takımdaki sakatlıklarla uğraşıyor.



Inter Kulübü'nden yapılan açıklamada, Pazar günü AS Roma ile yapılan maç öncesinde, sakatlıkları devam eden savunma oyuncuları açısından problem yaşandığı belirtildi.



2010 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri için Arjantin milli takımında bulunan Nicolas Burdisso'nun, çarşamba günü 1-0 yenilgiyle biten maçta Şilili Mark Gonzalez ile çarpışıp sakatlandığı bildirilirken, Marco Materazzi ve Cristian Chivu'nun yeterince formda olmadığı kaydedildi.



Orta saha oyuncusu Patrick Vieira'nın ise baldırındaki sakatlık nedeniyle bu maçta yer alamayabileceği ifade edildi.





Roma



AS Roma'nın savunma oyuncuları Christian Panucci ve Philippe Mexes, Pazar günü Inter maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



Dizinden olduğu ameliyat sonrasında durumu netleşmeyen forvet oyuncusu Francesco Totti'nin ise en azından yedek kulübesinde oturacağı bildirildi.





Juventus





Cumartesi günü deplasmanda Napoli ile karşılaşacak olan Juventus'ta sakatlığı devam eden Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi, David Trezeguet, Jonathan Zebina, Cristiano Zanetti, Olof Mellberg, Nicola Legrottaglie ve Vincenzo Iaquinta top koşturamayacak.



Ligdeki 4 maçı da kaybeden Juventus'un Fransız defans oyuncusu Mohamed Sissoko'nun da maça çıkamayacağı kaydedildi.





Milan



AC Milan'ın, Pazar günü evinde ağırlayacağı Sampdoria maçında, forvet oyuncusu Marco Borriello'nun durumu henüz netleşmezken, sakatlığı tam geçmeyen Alessandro Nesta'nın yedekte yer alacağı, Gianluca Zambrotta'nın ise forma giyemeyeceği açıklandı.





Fiorentina





Fiorentina'nın hücum oyuncusu Adrian Mutu'nun dirseğinden sakatlanması nedeniyle, Reggina ile sahada karşılaşılacak maçta yer alamayacağı belirtildi

