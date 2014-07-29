Mourinho: Drogba G.Saray’da tatil yapıp döndü

İhtiyaçları oldukları için Didier Drogba’yı aldıklarını kaydeden Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Uzun bir süre tatildeydi ve aramıza tekrar katıldı. Ona hep güvendim” dedi.

Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferleri Didier Drogba için övgü dolu ifadeler kullandı...

Galatasaray’dan ayrılan Drogba’yı ihtiyaçları olduğu için aldıklarını söyleyen Mourinho, “Onunla artık daha güçlüyüz” dedi.

Galatasaray’daki 18 aylık macerasını noktalayan ve 8 sezon ter döktüğü Chelsea’ye 3 yıllık ayrılığın ardından dönen Drogba, Olimpija Ljubljana ile oynanan hazırlık maçını yedek kulübesinden seyretti. Drogba, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

Onunla daha güçlüyüz

Mourinho, Drogba’nın henüz hazır olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda kendilerine önemli katkı sağlayacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"Sanki hiç gitmemiş gibi. Didier burada yokken bile sanki ruhu buradaydı. O, Chelsea’ye ait biri. Uzun bir süre tatile çıktı ve geri döndü. Didier de hem futbolcu hem de kişilik olarak bizi daha da güçlendirecek."