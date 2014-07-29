T24 LogoT24 Logo
Spor

Mourinho: Drogba G.Saray’da tatil yapıp döndü

Mourinho, Drogba’nın henüz hazır olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda kendilerine önemli katkı sağlayacağını belirtti

29 Temmuz 2014 10:08

İhtiyaçları oldukları için Didier Drogba’yı aldıklarını kaydeden Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Uzun bir süre tatildeydi ve aramıza tekrar katıldı. Ona hep güvendim” dedi.

Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferleri Didier Drogba için övgü dolu ifadeler kullandı...

Galatasaray’dan ayrılan Drogba’yı ihtiyaçları olduğu için aldıklarını söyleyen Mourinho, “Onunla artık daha güçlüyüz” dedi. 

Galatasaray’daki 18 aylık macerasını noktalayan ve 8 sezon ter döktüğü Chelsea’ye 3 yıllık ayrılığın ardından dönen Drogba, Olimpija Ljubljana ile oynanan hazırlık maçını yedek kulübesinden seyretti. Drogba, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

 

Onunla daha güçlüyüz

 

Mourinho, Drogba’nın henüz hazır olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda kendilerine önemli katkı sağlayacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"Sanki hiç gitmemiş gibi. Didier burada yokken bile sanki ruhu buradaydı. O, Chelsea’ye ait biri. Uzun bir süre tatile çıktı ve geri döndü. Didier de hem futbolcu hem de kişilik olarak bizi daha da güçlendirecek."

ETİKETLER

MourinhoDrogbachelseagalatasaraytransfertatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24