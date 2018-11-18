"Mourinho doğru kişi olabilir, zamana ihtiyacı var"

Arjantinli efsane oyuncu Veron, Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Veron, Manchester United'in Sir Alex Ferguson'dan sonra doğru kişiyi bulmakta zorlandığını düşünüyor.

Mourinho'nun iyi bir teknik adam olduğunu ancak Alex Ferguson'dan sonra o koltuğu doldurmanın çok zor olduğunu belirten Veron, şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho harika bir teknik adam. Benim için gerçekten öyle. Ancak Manchester United, Sir Alex Fergunson'dan boşalan koltuğu doldurmakta çok zorlanıyor. Mourinho, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

"Belki Mourinho doğru kişi olabilir. Fakat oyun anlayışını takıma yansıtabilmesi için zamana ihtiyacı var."

"City, çok iyi bir futbol anlayışı yakaladı"

Manchester'in bir diğer ekibi olan Manchester City hakkında da açıklamalarda bulunan Veron, şu açıklamayı yaptı:

"United Sir Alex Ferguson'un ayrılışından sonraki doğru kişiyi bulmaya çalışırken City, çok iyi bir futbol anlayışı yakaladı."