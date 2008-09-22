Mourinho değil İbharimovic konuştu!

Inter, Serie A üçüncü hafta mücadelesinde Torino deplasmanına çıktı. Maç öncesinde dörder puanı bulunan iki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp sezona yaptıkları iyi girişi sürdürmek istiyordu.





Inter, Torino deplasmanında bir şans golüyle öne geçti. 24. dakikada Pisanu topu kendi filelerine gönderince konuk ekip 1-0 öne geçti. İki dakika sonra Maico farkı ikiye çıkaran isim oldu. İkinci yarıda bu kez sahneye çıkan isim golcü İbharimovic oldu ve Inter'i iyice rahatlattı. ev sahibi ekibin tek golü ise 76'da Elvis Abbruscato'dan geldi. Inter bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti



Inter bu sonuçla birlikte puanını yediye çıkarırken averajla liderlik koltuğuna oturdu. Torino ise dört puanla dokuzuncu sıraya yerleşti.

